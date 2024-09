Rada/odborný rada - specialista pro práci s osobami s migrační zkušeností projektu "EURES+3Z Up!", KrP Karlovy Vary Kontakt: Belblová Jana Mgr., tel.: 950 125 322 Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – specialista pro práci s osobami s migrační zkušeností v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Karlových Varech, se služebním působištěm v Karlových Varech, ID 11003294. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: Poskytování odborného poradenství pro zprostředkování zaměstnání s ohledem na specifika skupiny klientů s migrační zkušeností, včetně kariérového poradenství a tvorby individualizovaných strategií. • Provazování klientů na další služby ÚP ČR a služby dalších aktérů integrace. • Spolupráce na tvorbě průzkumů o držitelích dočasné ochrany a dalších osobách s migrační zkušeností. • Zapojování služeb zaměstnanosti do existujících sítí spolupráce aktérů integrace, navazování nových partnerství s relevantními aktéry na regionální úrovni. • Odborná účast na platformách, poradách a konzultacích, odborná příprava prezentací, seminářů a focus groups na regionální úrovni. • Odborná spolupráce při aktualizaci adresáře regionálních služeb. • Prezentace služeb zaměstnanosti směrem k široké veřejnosti, odborná spolupráce při vytváření komunikační strategie a spolupráce na přípravě a realizaci aktivit (workshopy, prezentace, focus groups) pro cílovou skupinu. • Účast na vzdělávacích kurzech jako cílová skupina. • Další úkoly v rámci Vašeho služebního zařazení plníte dle pokynů přímých nadřízených. Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. září 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary,podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz, nebo podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID xgmzpcw. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/102629-78099805“. 25 280 Kč

