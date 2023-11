Vážné zranění, které si nakonec vyžádalo transport vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Plzni, utrpěl v pondělí 20. listopadu jednasedmdesátiletý muž. Při přecházení komunikace na karlovarské Plzeňské ulici se dostatečně podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy nerozhlédl a následně ho srazilo projíždějící auto.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

"V pondělí 20. listopadu kolem 16:30 hodin v Karlových Varech, konkrétně v ulici Plzeňská, přecházel jednasedmdesátiletý muž pozemní komunikaci, aniž by se dostatečně přesvědčil, zda tím neohrozí sebe či ostatní účastníky silničního provozu. Muž náhle vstoupil do vozovky a poté došlo ke střetu s jedoucím vozidlem značky Volkswagen, které řídila šestapadesátiletá žena," informoval mluvčí a pokračoval: "Při dopravní nehodě došlo ke zranění jednasedmdesátiletého muže, který byl letecky transportován do nemocnice v Plzni. Řidička osobního automobilu se podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem."