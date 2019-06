Už v pátek 21. června nedal 74letý řidič osobního auta u obchodního domu Globus v Jenišově přednost 17leté motocyklistce na skútru. Při střetu dívka utrpěla lehké zranění a byla převezena do nemocnice k ošetření. „Policisté s oběma řidiči provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla negativně,“ řekla k nehodě mluvčí policie Zuzana Týřová.

I při druhé nehodě byl přítomný motorkář. Třicetiletý řidič na silnici z Bečova nad Teplou do Bochova u odbočky na Dražov nezvládl průjezd zatáčkou. Následně skončil v příkopu. „Motocyklista utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen do nemocnice,“ přidala Týřová. V sobotu 63letý muž vyjel ze zatím nezjištěných příčin ze silnice I/6 před Bochovem a narazil do vzrostlého stromu. „Při nehodě utrpěl řidič lehké zranění a byl převezen do nemocnice stejně jako další tři jeho spolucestující. „Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 180 tisíc korun,“ dodala mluvčí Zuzana Týřová.