Stráž nad Ohří – Cesta od Chomutova do Stráže nad Ohří je velice klikatá. To si však neuvědomil čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Opel, který nepřizpůsobil rychlost stavu a povrchu komunikace.

Místo nehody poblíž Stráže nad Ohří. | Foto: PČR

„Při projíždění pravotočivé zatáčky uvedl vozidlo do smyku, přejel do protisměru a narazil boční stranou do protijedoucího nákladního vozidla značky Iveco s přívěsem,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Zraněný řidič osobáku byl letecky transportován do nemocnice. „U obou řidičů byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol, která vyšla negativně,“ dodala mluvčí. Škoda byla odhadnuta na částku kolem 200 tisíc korun.