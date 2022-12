Jak uvedla policie, k nehodě došlo v pondělí 26. prosince krátce po půlnoci v Mariánských Lázních. "K té mělo dojít tak, že jednatřicetiletá řidička osobního automobilu značky Volkswagen zřejmě po projetí zatáčky nezvládla řízení a vyjela mimo pozemní komunikaci. Následně měla narazit do zaparkovaného vozidla značky Hyundai, poté najela do okrasného stromu a nakonec narazila do schodiště jednoho z místních hotelů. Od toho se mělo vozidlo odrazit a narazit do několika zaparkovaných automobilů. Řidička měla poškodit celkově čtyři zaparkovaná vozidla," informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.