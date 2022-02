"Nejčastěji odstraňovali stromy spadlé na komunikace či na různé objekty. Zasahovali také u poškozených střech větrem. Jejich pomoc byla potřeba také u několika dopravních nehod, z toho u čtyř železničních, kdy vlaky buď najely do stromu, nebo bylo spadlé trakční vedení," doplnil detaily mluvčí HZS KK Martin Kasal. "Při jedné dopravní nehodě po nárazu osobního auta do stromu se zranila jedna osoba, železniční nehody se všechny obešly bez zranění. Hasiči evakuovali dvě desítky cestujících do evakuačního autobusu a postarali se o převoz do nejbližší železniční stanice."