Zatímco toho prvního - muže - zachránili strážníci městské policie 12. března, toho druhého - ženu - pak policista Michael Krofta. Oba dva nešťastníci, jak se následně ukázalo, byli v té době pod vlivem alkoholu.

Na místo se Michael Kroft dostal společně se svou kolegyní těsně před půlnocí, kam je poslal operační důstojník s tím, že na betonovém zábradlí sedí žena, která chce spáchat sebevraždu.

„Zastavili jsme přibližně dvacet metrů od ženy, která už měla jednu nohu za zábradlím. Seděla k nám zády, nereagovala a telefonovala s policejním vyjednavačem,“ uvedl Michael Krofta, který se do podobně dramatické situace dostal během necelých čtyř let u policie vůbec poprvé. „Když jsme přijeli na místo, tak jsem nad tím vším hodně přemýšlel. Samozřejmě adrenalin hrál velkou roli, ale dokázal jsem se uklidnit a zachovat chladnou hlavu,“ pokračoval.

Na Thälmannův most mezitím dorazily další hlídky. Policisté se s ženou snažili její problém řešit a přimět jí, aby ze zábradlí slezla. Ta na ně ovšem nereagovala. „Žena se na nás občas otočila, ale kromě toho, že řekla, že už žít nechce, tak s námi nespolupracovala,“ pokračoval policista, který v tu dobu již věděl, že musí rychle zareagovat a vydal se ženu zachránit. „Když k nám byla zády a koukala na kolegy na druhé straně, navíc stále telefonovala, tak jsem usoudil, že teď je ten správný moment. Přikrčený jsem se k ní rychle přiblížil, chytil jsem jí rukama okolo trupu a strhnul jí na chodník,“ dodal pprap. Michael Krofta.

Žena byla následně ošetřena a poté se podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,98 promile. Pak ji převezli do karlovarské nemocnice. „Jsem rád, že tato dramatická událost má šťastný konec. Když jsem se k ženě blížil, tak jsem se bál pouze toho, aby se mě nelekla a neskončila dolů, ale jinak jsem nad její záchranou neváhal. Jsem policista a v těchto situacích si prostě musíme umět poradit a člověku, který to potřebuje, pomoc. Je to naše povinnost,“ uzavřel pprap. Michael Krofta.

Pohotovou reakci policisty ocenil také šéf policistů Karlovarského kraje Petr Macháček. „Při podobných situacích často rozhodují vteřiny. Kolega prokázal, že je policista na svém místě a pohotovou reakcí zachránil to nejcennější, lidský život,“ uvedl ředitel krajského ředitelství. V tomto měsíci je to již podruhé, co policista z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zachránil lidský život. V pátek 17. dubna totiž Jan Bílek z Obvodního oddělení Teplá ve svém volnu vytáhl muže z hořícího automobilu.