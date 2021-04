K vážné dopravní nehodě došlo v sobotu odpoledne na silnici vedoucí od Hroznětína směrem na Merklín.

Sedmačtyřicetiletý řidič vozidla značky Volkswagen podle policejní mluvčí Evy Valtové při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu, povrchu a profilu komunikace. „A následně dostal smyk. Poté přejel do protisměru, kde narazil do stromu. Při dopravní nehodě muž utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ upřesnila mluvčí a dodala, že na vozidle vznikla škoda ve výši 40 tisíc.