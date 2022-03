Čtyřiatřicetiletá řidička mercedesu v pondělí 7. března ráno na silnici I/64, konkrétně ve směru z Hazlova na Aš, narazila do hliníkových svodidel, které poškodila. Z místa nehody ale hned poté odjela, aniž by si splnila povinnosti účastníka dopravní nehody. "Policisté ženu po krátké době vypátrali. Poté se podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 4,27 promile," popsal policejním mluvčí Jakub Kopřiva. "Z tohoto důvodu byl ženě zadržen řidičský průkaz. Následně se podrobila lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu."

Škoda na autě a poničených svodidlech byla předběžně odhadnuta na částku zhruba 150 tisíc korun. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny jí hrozí až tři roky vězení.

Za volant Audi měl usednout pod vlivem alkoholu také osmatřicetiletý muž z Horního Slavkova, a to ve čtvrtek 24. února krátce před 20. hodinou. Právě v Horním Slavkově po projetí pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, pak na travnatý pás a následně narazil levou přední částí vozidla do sloupu veřejného osvětlení a dopravní značky. "Z místa dopravní nehody měl následně odjet, aniž by si splnil povinnosti účastníka dopravní nehody," doplnil mluvčí policie. "Policisté ho velice rychle vypátrali. Po výzvě se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,04 promile."

I tento muž už nemá řidičský průkaz. Škoda na vozidle, sloupu veřejného osvětlení a dopravní značce byla předběžně odhadnuta na 40 tisíc korun. Pokud se podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, muži hrozí také odnětí svobody až na tři roky.