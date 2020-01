Silnici na Prahu uzavřela nehoda

Hlavní tah z Karlových Varů do Prahy je uzavřený, a to minimálně do dnešního poledne.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

V noci na čtvrtek na okraji Lubence na Podbořansku totiž havaroval kamion, který zablokoval hlavní silniční tah mezi Karlovými Vary a Prahou. "Silnice je stále zavřená. Vyprošťuje se zde kamion, který se při nehodě převrátil. Už u Jesenické křižovatky je informace, že objížďka vede přes Podbořany," uvedl mluvčí policie Karlovarského kraje Jakub Kopřiva. Řidiči mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou v obou směrech neprojedou, policisté odklánějí dopravu ze silnice I/6 na objízdnou trasu. K nehodě došlo kolem 2.45 hodin při výjezdu z Lubence ve směru na Prahu v místech, kde se staví dálniční obchvat. “Z dosud nezjištěných příčin vyjel řidič kamionu ze silnice a narazil do pevné překážky. Letecky byl se zraněními, která byla předběžně kvalifikovaná jako středně težká, transportován do nemocnice,” sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská. (jako, pki) Za poruchu spánku může hlavně obezita Přečíst článek ›

Autor: Redakce