Šest lidí, dva řidiči a čtyři spolujezdci, byli zraněni při nedělní dopravní nehodě, k níž došlo blízko Dubiny.

Silnici na Kyselku uzavřela na tři hodiny nehoda | Foto: Policie ČR

„Řidič ve věku 22 let jedoucí v osobním vozidle značky Audi ve směru od Karlových na Kyselku zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy v ostře pravotočivé zatáčce a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem značky Peugeot. To řídila 47letá žena,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová. Všichni byli převezeni k lékařskému ošetření do nemocnice. Komunikace byla v místě dopravní nehody asi 3 hodiny neprůjezdná. Policisté na místě odkláněli dopravu objízdnou trasou.