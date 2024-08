Ve středu odpoledne došlo na silnici I/6 v Karlových Varech k vážné dopravní nehodě, při které se srazila tři vozidla. Incident způsobil řidič Citroenu, který při přejíždění do levého pruhu narazil do BMW, jež následně narazilo do Fordu. Mladá řidička byla zraněna a škoda se vyšplhala na 450 tisíc korun.

Ve středu 28. srpna po 15. hodině došlo na silnici I/6 v Karlových Varech k nehodě tří aut. Řidič Citroenu, jedoucí směrem na Sokolov, se rozhodl přejet z pravého do levého pruhu kvůli zpomalujícímu vozidlu. Nevědomky však narazil do BMW, které jelo v levém pruhu. Po nárazu BMW pokračovalo a narazilo do Fordu, který stál v připojovacím pruhu a čekal, až bude moct bezpečně vyjet. Mladá řidička byla zraněna a převezena do nemocnice. Škoda vyšla na 450 tisíc korun.

"Při dopravní nehodě utrpěla jednadvacetiletá řidička zranění, se kterými byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice. Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech s negativním výsledkem. Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 450 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů," sdělil mluvčí policie Jan Bílek.