Provoz na silnici z Karlových Varů na Sadov komplikovala v pondělí před polednem nehoda.

Dopravní nehoda osobního auta a popelářského vozu. | Foto: HZS KVK

U nehody jako první zastavil shodou okolností příslušník Haisčského záchranného sboru Karlovarského kraje. "Událost oznámil na tísňovou linku a do příjezdu záchranných složek poskytl zraněné osobě první pomoc," uvádí hasiči na svém Facebookovém profilu. Na místo vyrazila sanitka a tři hasičské jednostky. "Záchranná služba převezla zraněnou osobu do nemocnice, my jsme zlikvidovali unikající provozní kapaliny," dodávají hasiči.