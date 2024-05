/FOTOGALERIE/ Už třetí nehoda se smrtelným zraněním během jednoho týdne se stala na Karlovarsku 13. května u Čichalova. Jak už Deník informoval, osmatřicetiletý řidič jednoho z aut na místě zemřel, čtyři další lidé byli zranění. U muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem, byla nařízena soudní pitva.

Tragická nehoda. | Foto: HZS

"K nehodě mělo dojít tak, že osmatřicetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda jedoucí ve směru z Prahy do Karlových Varů z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do boční části protijedoucího nákladního vozidla značky DAF, které řídil čtyřiadvacetiletý muž. Následně došlo k čelnímu střetu s dalším protijedoucím vozidlem značky Škoda, které řídil šestačtyřicetiletý muž. Osmatřicetiletý muž při ní utrpěl zranění neslučitelná se životem. Jedna osoba ze stejného vozidla byla do nemocnice transportována letecky. Další dva spolujezdci taktéž ze stejného vozidla byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Řidič druhého osobního automobilu značky Škoda byl také převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Řidič nákladního automobilu neutrpěl žádná zranění," popsal nehodu mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Policisté u dvou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem. U řidiče, který utrpěl smrtelná zranění, byla nařízena soudní pitva. Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování a poté hlavně z důvodu odklízení následků nehody uzavřena téměř šest hodin, policisté na místě řídili dopravu a odkláněli vozidla na objízdnou trasu. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření.

Z karlovarského půlmaratonu je festival. Novinkou je trať dlouhá deset kilometrů

"Bohužel se jedná o třetí tragickou dopravní nehodu na Karlovarsku během jediného týdne. Při těchto nehodách utrpěly tři osoby zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehly," zdůraznil policejní mluvčí.

Na místě zasahovali hasiči z pěti jednotek, vážně zraněného muže museli z auta vyprostit, ostatní spolucestující dokázali vystoupit sami. "Zároveň přímo u místa nehody zajistili prostor pro přistání dvou záchranářských vrtulníků. Provoz na silnici byl až do nočních hodin zcela uzavřený," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.