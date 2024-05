Karlovarští policisté zveřejnili podrobnosti k tragické nehodě, k níž došlo v úterý 7. května krátce po čtrnácté hodině na silnici I/6 u obce Andělská Hora. Na následky hromadné srážky tří osobních aut a kamionu zemřel řidič ve vozidle značky Honda.

Na Andělské Hoře havarovala tři osobní auta a kamion. | Foto: Foto: PČR

„Osmapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Hyundai jedoucí ve směru z Prahy do Karlových Varů z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího nákladního vozidla značky Volvo, které řídil dvaatřicetiletý muž. Vlivem nárazu nákladnímu vozidlu praskla přední pneumatika, přičemž vlivem toho řidič přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Honda, které řídil třiasedmdesátiletý muž,“ informoval mluvčí policie Jan Bílek.

Další řidič, jednapadesátiletý muž ve vozidle značky Subaru, aby předešel srážce, vyjel vpravo mimo komunikaci.

Provoz na silnici I/6 zastavila smrtelná nehoda u Andělské Hory

„Při dopravní nehodě utrpěl bohužel třiasedmdesátiletý muž zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Osmapadesátiletý řidič vozidla značky Hyundai utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. K dalšímu zranění naštěstí nedošlo,“ pokračoval mluvčí Bílek. „Policisté u dvou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. U vážně zraněného muže byl nařízen odběr krve v nemocnici. U třiasedmdesátiletého muže, který utrpěl smrtelná zranění, byla nařízena soudní pitva,“ dodal.

Poslední smrtelná nehoda se na této komunikace (od Karlových Varů k Andělské Hoře) stala v roce 2021. Kvůli úterní srážce byla silnice I/6 uzavřena téměř dvanáct hodin.