Tragicky skončila dopravní nehoda posádky osobního auta značky Škoda, k níž došlo v pondělí v noci v karlovarských Rybářích, konkrétně za viaduktem na Jáchymovské ulici ve směru na Růžový Vrch. Jednadvacetiletý spolujezdec totiž nehodu nepřežil. Jak následně prokázala zkouška na alkohol, stejně starý řidič byl v té době pod vlivem alkoholu.

Tragická nehoda v Rybářích: Spolujezdec nepřežil. Řidič nadýchal 2 promile | Video: FB Naše Vary

„V pondělí 6. května kolem třiadvacáté hodiny došlo v ulici Jáchymovská v Karlových Varech k dopravní nehodě se smrtelným zraněním. K té mělo dojít tak, že jednadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda jedoucí ulicí Jáchymovská při průjezdu levotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost a s vozidlem dostal smyk. Následně měl narazit do betonových svodidel, která prorazil, a poté narazil do svahu. Na místo dorazili jako první policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře, kteří u jednadvacetiletého spolujezdce ihned zahájili srdeční masáž, ve které pokračovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby,“ informoval mluvčí policie Jan Bílek, který dodal, že muž bohužel následkům zranění na místě podlehl.

„Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté totiž u jednadvacetiletého řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,03 promile,“ uzavřel mluvčí Bílek.