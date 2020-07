Dnes ráno havaroval na silnici mezi Toužimí a Bochovem, konkrétně u Kojšovic, nákladní automobil převážející dřevo. Vysypaný náklad zasáhl osobní auto, které právě projíždělo kolem.

U Kojšovic havaroval kamion, dřevo z něho zasypalo osobní vůz | Foto: HZS Karlovarského kraje

„Hasiči museli řidiče ze zasypaného auta vyprostit, následně si jej převzala záchranná služba,“ informoval mluvčí hasičského sboru Martin Kasal. Muž byl převezen do karlovarské nemocnice. Jeho transport ale nebyl vůbec jednoduchý, a to právě kvůli zasypané silnici. „Nakonec na místě zasahovaly tři posádky záchranářů, tu třetí jsme museli přivolávat,“ doplnil mluvčí záchranné služby Radek Hess. Řidič ve věku třiašedesát let utrpěl středně těžká zranění.