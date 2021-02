Řidič z havarovaného vozidla byl vážně zraněný a dokonce se uvažovalo o leteckém transportu. Vrtulník byl ale nakonec kvůli nepříznivému počasí podle mluvčího hasičů Martina Kasala odvolán.

„V autě seděl pouze řidič, ve vlaku v té době cestovali dva lidé a posádka. Motorový vlak narazil do boku vozidla právě na straně řidiče, takže zůstal v autě zaklíněný a museli jsme ho vyprostit, a to bez pomocí hydrauliky. Zraněný byl nakonec převezen sanitkou do nemocnice,“ informoval mluvčí Kasal. Cestujícím ani posádce vlaku se nic nestalo.

Jak doplnil mluvčí záchranné služby Radek Hes, muž utrpěl středně těžké poranění hlavy a středně těžké poranění horní končetiny.

Na místě nehody, ke které došlo podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala v půl šesté ráno, asistovaly tři jednotky hasičů. „Provoz byl obnoven krátce před devátou hodinou,“ upřesnil mluvčí Drápal.

Přejezd není zabezpečen signalizací a řidiče před ním varují jen výstražné kříže. „Vzhledem k okolnostem tedy nebudeme nehodu vyšetřovat my, ale Správa železnic s Českými drahami, které jsou provozovateli daného úseku,“ vysvětlil mluvčí inspekce.

Škoda na vlaku je podle něho 80 tisíc, na vozidle pak 60 tisíc korun.