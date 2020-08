Utržené víko autobusu přistálo na čelním skle osobního automobilu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Z autobusu jedoucího z Královského Poříčí do Nového Sedla, který řídila třiatřicetiletá řidička, se odtrhlo víko zakrývající topení,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Víko odletělo a narazilo do čelního skla protijedoucího auta. Naštěstí nebyl zraněn ani řidič osobního automobilu, ani nikdo z přítomných v autobuse. Řidička dostala na místě pokutu, protože si před jízdou autobus nezkontrolovala. Kdyby ano, zjistila by, že víko mělo zrezivělý zámek.