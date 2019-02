Karlovarský kraj - V řece Ohři mezi Sokolovem a Královským Poříčím poblíž chemičky vyplavala na hladinu mrtvola. Podle informací Deníku ji tam na procházce objevil náhodný kolemjdoucí. Zda jde o mrtvolu muže, který nedávno prchnul do řeky před policií a již se neobjevil, se prozatím neví.

Policejní pátrání v Sokolově. | Foto: (pčr)

„Totožnost zatím neznáme, ale pravděpodobně se jedná o muže. Bude nařízena soudní pitva, při níž se zajistí příslušný materiál. Ten bude odeslán ke zkoumání znalce z oboru genetiky," konstatovala policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Jak upřesnila, bude trvat několik týdnů, než policisté s jistotou odhalí totožnost nalezené osoby.

Co se tehdy stalo? "Hlídka se muže pokusila zastavit na začátku února večer, když projížděl ulicí Nádražní. „Policisté jeli za vozidlem, a když vozidlo odbočilo do ulice Mlýnské, zapnuli majáky s výstražným nápisem stop. Řidič poté sjel s vozidlem k řece mezi dva mosty. Po zastavení utekl a skočil do řeky, kterou přeplaval. Na druhé straně chvíli utíkal po cyklostezce, ale když si všiml, že i na druhé straně řeky jsou policisté, opět skočil do řeky. I přes opakované výzvy policistů, aby z řeky vylezl ven, že se blíží k nebezpečnému místu, neuposlechl, a těsně před mostem se policistům ztratil pod hladinou," vylíčila Böhmová s tím, že policisté začali po muži pátrat jak ve člunech na řece, tak i v blízkém okolí.

„Podle spolujezdce, který zůstal ve vozidle, by se mohlo jednat o muže, po kterém policisté pátrají od ledna letošního roku," uvedla mluvčí. Podle informací Deníku byl muž odsouzen za neplacení výživného a měl nastoupit do výkonu trestu. Pátralo po něm několik desítek policistů a hasičů.