"Po provedeném vyhledávání byla definitivně vyloučena přítomnost dalších osob v sutinách," dodal po skončení zásahu.

Podlaha nad sklepem se zřítila krátce pod 16. hodině. Penzion je sice mimo provoz, ale v sobotu se zde konala soukromá oslova, na níž mělo být 25 lidí. Jedna osoba, žena ročník 1963, se propadla do sklepa.

"Účastníci oslavy najednou slyšeli, jak křupe podlaha, a začali proto všichni utíkat ven. Jedna žena to nestihla a propadla se," řekl Deníku zdroj.

"V 16.15 vyjížděli do Bečova dvě posádky. Aktivovali jsme i leteckou záchrannou službu, ale kvůli špatnému počasí nemohla nakonec vzlétnout. Na místě byla jedna zraněná osoba, která utrpěla středně těžká zranění a naši zdravotníci ji převezli na oddělení emergency do karlovarské nemocnice," informoval mluvčí záchranné služby Radek Hes. Záchranná služba na místě ošetřila také další osobu, která utrpěla šok.

Jak se redakci podařilo zjistit, šlo o penzion Svatý Maur. "Konala se u nás soukromá oslava, já na ní ale nebyl. V současné době máme penzion mimo provoz, protože je zimní období. Utrhla se betonová podlaha, která se propadla do sklepních prostorů. Na místě je nyní úředník ze stavebního úřadu, čekáme na příjezd statika. Ale podle informací, které zatím máme, se nepředpokládá, že by byla statika domu narušena. Je to pochopitelně velmi nemilá událost, ale zaplaťpánbůh, že se nikomu nic vážného nestalo," komentoval událost jednatel penzionu Tomáš Nešpor.

Povolaný statik po kontrole objektu určil, že není potřeba akutně stabilizovat jeho vnitřní prostory a kromě části domu, kde došlo k propadu, je možné ostatní části běžně používat.