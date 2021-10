Vážná nehoda osobního auta zkomplikovala ve středu po poledni provoz na silnici mezi Bochovem a Toužimí. "Ve voze zůstal zaklíněný řidič, museli jsme ho vyprostit pomocí hydraulické techniky," uvádí hasiči. "Poblíž místa nehody jsme připravili prostor pro přistání vrtulníku, který poté zraněného řidiče transportoval do nemocnice," dodávají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.