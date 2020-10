KDY: po, stř, čt 9.00-18.00, út 9.00-12.00, pá 9.00-17.00, do

KDE: Městská knihovna Ostrov

Návštěvu je ale třeba omezit jen na dobu nezbytně nutnou k vrácení a půjčení knih, mít roušku a dodržovat rozestupy. V knihovně platí zákaz internetových her, hraní na X-boxu, Nintendo Switch a dalších her. Až do 1. listopadu se ruší sobotní provoz.