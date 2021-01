Ilustrační foto | Foto: Repro Deník

Chcete si užít lehkou, zároveň ale hlubokou jógu? Přihlaste se na on-line kurz, který se uskuteční od 11. do 14. ledna vždy od 18 do 20 hodin. V základním programu se naučíte, jak cvičit v souladu se svým tělem. Dozvíte se, jak můžete pomocí dechových technik, meditace a relaxace uvést své tělo a mysl do hlubokého uvolněného stavu. Kurz, který bude vyučován v češtině i angličtině, stojí 2000 Kč. Platbu posílejte na účet 1470127019/3030 a do zprávy napište celé jméno. Více informací najdete na jednodusesjogou.cz.