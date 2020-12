KDY: do 27. prosince každý víkend a svátek s výjimkou Štědrého dne

KDE: Karlovy Vary

ZA KOLIK: uživatelé MOJE DPKV zdarma, ostatní starší 15 let 20 Kč

Jezdí na trase Tržnice – Lázně III – Divadelní náměstí – Hlavní pošta do 27. prosince, a to každý víkend a svátek s výjimkou Štědrého dne. Délka okruhu je 28 minut. Aktivní uživatelé aplikace MOJE DPKV mají jízdu zdarma, ostatní starší 15 let za 20 Kč.