KDY: 19. prosince

KDE: Karlovarský kraj



Vzhledem k současnému vývoji epidemie proběhl v sobotu 12. prosince 2020 od 14 hodin místo mezinárodního setkání skautských delegací v Rakousku online stream z ekumenické bohoslužby v Salzburgu. Vlastní předávání plamínku BS proběhlo na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov v neděli 13. prosince. V sobotu 19. prosince ho skauti přivezou i do Karlovarského kraje. Rychlík Krušnohor dorazí do Ostrova ve 14.30, do Karlových Varů ve 14.44, do Sokolova v 15.04, do Chebu v 15.27.

Skauti ze střediska Jestřáb ve spolupráci s městem přivezou do Chodova Betlémské světlo i letos. „ K dispozici bude v kostele svatého Vavřince na zlatou neděli 20. 12. od 16.00 do 18.00 a na stejné místo si pro něj budete moci přijít přímo

na Štědrý den od 9.00 do 17.00,“ upřesnil chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. „Žádná tma není tak silná, aby ji světlo z Betléma nedokázalo překonat – tak si přineste kus vánočního světla i k vám domů,“ vzkazuje všem.

Betlémské světlo přivezou skauti do Mariánských Lázní v sobotu 19. prosince vlakem v 15:05. Můžete si pro ně přijít na nádraží do 15:15. Světlo bude dále uchováváno ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v ML, kde si ho můžete vzít vždy před začátkem bohoslužeb v sobotu 19. prosince od 16:00 do 17:00 hodin, v neděli 20. prosince od 14:30 do 17:00 hodin, v úterý 22. prosince od 9:00 do 10:00 hodin a ve čtvrtek 24. prosince od 15:00 do 17:00 hodin. Do kostela sv. Antonína v Úšovicích a kostela sv. Anny ve Velké Hleďsebi si můžete pro světlo přijít v neděli 20. prosince před začátkem mše svaté.