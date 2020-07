KDY: do 9. srpna

KDE: terasa hotelu Thermal



Venkovní expozice ukazuje na velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a budoucnost na zemi. Návštěvníci se mohou začíst do textů od řady světově uznávaných vědců a prohlédnout si fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, a to včetně záběrů důležitých vodních staveb z Karlovarského kraje. Výstava, kterou si můžete prohlédnout 24 denně 7 dní v týdnu, potrvá do 9. srpna. Expozice je navíc šetrnější k životnímu prostředí. V noci ji nasvítí solární panely.