Tip na pondělí 2. března: Tvořte na téma velikonoční zajíček

Ještě do 13. března trvá výtvarná a rukodělná soutěž pro děti v kategoriích: 4-7 let a 8-12 let, jednotlivci nebo kolektiv, který tvoří maximálně 5 dětí.

Ilustrační foto, velikonoční zajíček | Foto: repro Deník