KDY: 15.července od 19 hodin

KDE: sraz u Vřídla Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

"Jste v Karlových Varech prvně? Pak vás zveme na večerní procházku městem s těmi nejlepšími průvodci. U Vřídla se seznámíme s legendou o založení města, přes morový sloup a velký požár města dojdeme na Tržní kolonádu, kde to všechno vlastně začalo. Na Mlýnské kolonádě potkáme architekta Zítka a ten nám poví, proč to u nás neměl zrovna lehké. Víte, co je to Dupárna? I to vám povíme. Naši procházku zakončíme u kostela sv. Maří Magdalény. Starosti Kiliána Ignáce a nečekaný návštěvník kostela, to jsou dvě neznámé závěru procházky," zvou pořadatelé. Nenechte si tedy dnes ujít humorně pojatou divadelní prohlídku Karlových Varů.