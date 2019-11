Ale tentokrát to nebyla lehká záležitost Karlovarska, které plnilo před svými fanoušky roli favorita, jelikož Brno řádně volejbalově kousalo.

Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří zaskočili Karlovarsko agresivní hrou a po zásluze šli do vedení 5:1. Brno si poté během utkání drželo tříbodový náskok 8:5, ale poté začal úřadovat na palubovce karlovarský Lukáš Vašina, který třemi esy v řadě navrátil Karlovarsko zpět do utkání. I rozhodující moment prvního setu měl na svědomí karlovarský mladíček, který chytrou ulívkou dostal svůj tým do vedení 24:22 a set sám ukončil úspěšnou ranou přes blok. Druhý set pak jednoznačně ovládli volejbalisté Karlovarska, kteří ničili soupeře úspěšným servisem a silným útokem, na který nenašli hráči Brna recept a ve druhém setu prohráli 14:25.

Kdo si myslel, že Brno, které prohrávalo v hale míčových sportů 0:2 na sety, složí zbraně, mýlil by se. Ve třetím setu byl totiž k vidění vyrovnaný souboj, kdy bylo Brno vždy bodově o krok napřed.

Trenér Varů Jiří Novák na to reagoval dvojstřídáním, kdy do hry poslal Wieseho s Džavoronokem, a tento tah se mu vyplatil, když Karlovarsko dokráčelo po vítězství ve třetím setu 27:25 k výhře 3:0 na sety, čímž si i nadále udrželo domácí neporazitelnost, která trvá pět utkání v řadě za sebou.

VK ČEZ Karlovarsko – Volejbal Brno 3:0 (26:24, 25:14, 27:25). Rozhodčí: Kořenek, Kvarda. Diváci: 680.

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Rejlek, Vašina, Pfeffer (stř. Džavoronok, Wiese).

Volejbal Brno: Licek, Hukel, Římal, Hrazdira, August, Truong, Lžičař (stř. Pražák, Jakubec).