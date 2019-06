Sokolov - 465 běžců. Tolik se jich postavilo o víkendu na start 6. ročníku Sokolovského BMW Group 1/4maratonu. A bylo se na co dívat.

V mužské kategorii udával tempo na trati přes deset kilometrů kladenský Vojtěch Šulc v trikotu AC Tepo Kladno, který prakticky zvítězil stylem start – cíl, když druhému v cíli, sokolovskému Pavlu Procházkovi, nadělil necelou minutu. Právě Šulc po zásluze ovládl absolutní pořadí kategorie mužů. Bronz pak taktéž jako stříbro zůstal doma, a to zásluhou Jana Sokola, parťáka Procházky z AK Sokolov. A barvy sokolovského klubu byly vidět i v kategorii žen, když se o to zasloužila olympionička Ivana Sekyrová, která pro barvy AK Sokolov získala zlato. Pro Sekyrovou to byl navíc triumf i v absolutním pořadí v kategorii žen. Druhé místo v absolutním pořadí si odvezla ze Sokolova Jana Zímová z kladenského Maraton klubu a bronz připadl její klubové parťačce Martině Bradáčové.