Abertamy – Výměna stráží. O víkendu mašéři zaparkují do garáží své káry a naopak vytáhnou saně. Ano, přesně tak. Od 7. do 8. ledna totiž na nich budou brázdit v rámci Eduardova sprintu a midu okolí Abertam.

VÝMĚNA STRÁŽÍ. O víkendu vymění mašéři své káry za oblíbenější saně, na kterých budou na trasách kolem abertamské magistrály bojovat o republikové tituly v rámci Eduardova sprintu a midu, takže milovníci tohoto sportu si přijdou na své. | Foto: Daniel Seifert

I letos však řádně zamotalo hlavu pořadatelům z Krušnohorského sportovního klubu psích spřežení nevyzpytatelelné počasí. „Je to vždy o nervy, jelikož nám počasí dává poslední dobou hodně zabrat, takže člověk se vždy musí rozhodnout, jestli ano, či ne. Letos se však počasí umoudřilo a předpověď slibuje, že pořádně nasype, takže pro naše závody to bude velmi dobré,“ míní ředitel závodu Milan Šindelář.

Po dva dny tak budou na trasách, které budou lemovat městečko Abertamy, mašéři bojovat o vítězné poháry. „Prakticky to bude první závod na saních u nás, takže očekáváme nabitou startovní listinu,“ pochvaloval si Šindelář. Organizační výbor opět plně využije areál abertamských technických služeb, kde bude start i cíl dvoudenních závodů. „Velké poděkování míří ke starostovi města Abertamy Zdeňku Lakatošovi za ohromnou vstřícnost při pořádání závodů,“ posílá děkovný vzkaz na abertamskou radnici ředitel.



V sobotu odstartují závody v 10.00 a v neděli pak v 9.00 hodin. „Na programu bude mistrovství republiky v midu a k tomu pak budou vložené závody ve sprintu,“ upřesnil Šindelář. Pro mašéry tak budou nachystány trasy od 7,6 km až po mistrovskou 32 km. „Startovat se bude po minutě, a když k tomu připočteme i pauzy mezi kategoriemi, tak se na start dostanou všichni za dvě a půl hodiny, někdy je to však rychlejší, a to podle účasti,“ vysvětluje Šindelář. V Abertamech tak bude o víkendu korunováno kolem desítky mistrů republiky na midové trati.



„Počasí by podle předpovědi mělo být hodně mrazivé, takže bych doporučil, aby se návštěvníci pořádně oblékli, aby nám tam neumrzli,“ konstatoval s úsměvem Šindelář. A kdyby přece jen příchozím byla zima, mohou se zahřát kousek od závodních tratí v místním bufetu. „Chtěli bychom jen upozornit návštěvníky, aby nechali své psí miláčky doma, jelikož během závodů budou areál TS Abertamy a následně i trasy veterinárně uzavřeny,“ uzavřel Šindelář.