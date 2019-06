Akademici se tradičního turnaje pod Ještědem účastnili již počtvrté, turnaj psal již jubilejní, dvacátý ročník a Chebští si ho zpříjemnili bronzovou příchutí.

Do Liberce se mladší žáci vydali po loňském úspěšném tažení turnajem, kdy prohráli až ve finále.

„V týmu jsme měli kluky především ročníku 2006, z týmu, který byl vloni v Liberci úspěšný, to byli pouze tři hráči. Zbytek jsme doplnili nováčky,“ vracel se zpět v čase trenér Akademiku Cheb Matěj Voborník.

I proto se těžko dalo očekávat, že by tým navázal na loňský úspěch, avšak opak se stal pravdou. „Před turnajem jsme si příliš vysoké cíle nekladli, chtěli jsme se především florbalem bavit a sbírat zkušenosti,“ prozradil mladý lodivod.

Akademici do turnaje dobře vstoupili, v sedmičlenné základní skupině nepoznali hořkost porážky a to se projevilo na jejich sebevědomí.

„Kluci si po úvodních zápasech strašně začali věřit, plnili to, co jsme si řekli, byli aktivní, hladoví a měli obrovskou chuť. A na výsledcích to bylo vidět.“ Do vyřazovacích bojů se Chebští kvalifikovali z prvního místa s celkovým skóre 71:12, což mluví za vše.

Osmifinále turnaje přisoudilo velmi těžkého protivníka, kterým byl tým ASK Bystřice, loňský vítěz v kategorii mladších žáků. Hráči se sovičkou na prsou se svého soka nezalekli, byli lepší a po zásluze a výsledku 11:5 slavili postup do čtvrtfinále.

„Výborný zápas,“ pochvaloval si stroze Voborník. Dobrý výkon a psychika jako by ublížily v úvodních minutách čtvrtfinále.

„Úvod nám nevyšel, zřejmě jsme se viděli s pohárem v ruce, byli jsme myšlenkami někdy jinde, zřejmě ztratili pokoru a chuť pracovat a postupnými krůčky se dostávat k pomyslnému cíli,“ glosoval Voborník.

Jeho družina prohrávala po dvou minutách 3:0, načež si Chebští vzali oddechový čas. „Řekli jsme si v rychlosti, co chceme hrát a že bez práce to nepůjde.“ Zabralo to, Chebští zabrali a brali vítězství 8:4 a postup do semifinále turnaje. V tom se postavili dalšímu kvalitnímu soupeři, kterým byl domácí Liberec. Utkání se hrálo ve velmi dobrém tempu, kvalita utkání byla vysoká. Utkání mělo spád, minutu před koncem hrací doby se Chebští ujali vedení 4:3, které ke své smůle nedokázali udržet. Liberec patnáct vteřin před koncem srovnal, a o osudu utkání musely rozhodnout nájezdy.

„Je to loterie, bohužel,“ komentoval hořce Voborník a již druhým dechem motivoval své svěřence směrem k boji o bronzové medaile.

Souboj o třetí místo, který odehráli Chebští s Tachovem, byl velmi vyrovnaný. A i v něm se po výsledku 2:2 muselo rozhodnout v nájezdech.

V těch tentokrát byli šťastnější Chebští a rozpoutala se nefalšovaná radost. „Momentálně jsme šťastní z toho, že jsme zvládli zápas o třetí místo. Brát medaili na takovém turnaji je pro chebský florbal vždycky veliký úspěch. Musím kluky pochválit a zároveň jim poděkovat za skvělé tři dny v Liberci, které jsme si společně užili,“ nešetřil chválou Voborník a závěrem dodal.

„Cítíme maličko hořkost tohoto bronzu, vzhledem k tomu, jak jsme turnajem postupovali a co jsme předváděli za hru a výsledky, každým zápasem jsme se zlepšovali. Ale buďme pokorní, je to úspěch, teď se z něj budeme radovat a budeme dál pracovat, abychom na tento úspěch navázali. Příjemným bonusem bylo zvolení našeho hráče Marka Grasu do All Stars turnaje.“