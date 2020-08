Zazářili na něm i borci z karlovarského Alpha Gymu. První patro centra vzalo útokem více než 500 diváků, kteří se nedali odradit tropickým vedrem, ani povinností nosit roušky a bujarým řevem podporovali své favority.

Z Karlových Varů vyjelo hned sedm aut věrných fanoušků, kteří doprovázeli dva zápasníky Alpha Gymu – Jana „Jendu“ Davida a Alexe Chumaeva. Jejich podpora byla tak velká, že byli dokonce organizátory upozorněni, aby nezbořili postavené zápasiště.

Turnaj IAF Streetfighter vyniká speciálními pravidly. První tři tříminutová kola se nebodují, boduje se pouze kolo poslední – čtvrté. To dodává turnaji hodně na atraktivitě, drtivá většina zápasů končí ještě před časovým limitem.

Třetí zápasové kolo turnaje IAF Streetfighter trvalo necelých 100 minut, během kterých bylo díky skvělým knockoutům a submisím rozhodnuto o osmi postupujících v pyramidách ve vahách do 70, 85 a nad 85 kilogramů. Svěřenci Alpha Gymu šli na tomto turnaji na řadu jako první.

Jan David zápasil v kategorii do 70 kg a jeho soupeřem byl Kristián Dzurňák ze známého Jetsaam Gym Brno. Již v první minutě zápasu předvedl Jenda skvělý wrestling a výbornou práci na zemi, kdy po sérii úderů zdolal svého protivníka hned v prvním kole na submisi technikou armbar. Soupeře vůbec k ničemu nepustil a odváží si tak dominantní vítězství.

Druhým zápasníkem na turnaji byl známý trenér grapplingu Alex Chumaev, který zápasil ve váze do 85 kg a jehož soupeřem byl, jak komentátoři zhodnotili, velmi nabuzený Ben Primas z Tiger Gym Praha.

Již na začátku bylo jasné, že zápas dlouho nepotrvá. Alex vzal protivníka ihned na zem, kde prokázal své skvělé grapplingové schopnosti a následně dostal Primase do gilotiny, kterou uvolnil až ve chvíli, kdy rozhodčí zaznamenal, že protivník usnul. Alex si tak vysloužil od moderátorů přezdívku „uspávač“, která se ihned ujala i mezi jeho fanoušky.

„Velké poděkování si zaslouží nejen zmínění fanoušci Alpha Gymu Karlovy Vary, ale hlavně trenéři, kteří borce doprovodili až do ringu. Hlavní trenér MMA Krishan Rawat a trenér Wrestlingu Štěpán David kluky skvěle připravili a během celého večera jim byli oporou,“ pochvaloval si trenér Alpha Gym Karlovy Vary Ilja David.

Za zmínku určitě také stojí zápas Sebastiana „Seby“ Ludvíka, který se uskutečnil o pár týdnů dříve ve váze do 85 kg, a to hned na prvním turnaji IAF Streetfighter. Sebastian nastoupil proti Albertu Akhtiamovovi z Monster Gym Praha. I přes skvělý výkon Sebastiana, zápas nakonec rozsekli rozhodčí na body, a to 2:1 ve prospěch Akhtiamova.

„Turnaj IAF Streetfighter běží každý pátek od 20.00 hodin až do poloviny října na O2 TV a již nyní se můžete těšit na další zápasy karlovarských bojovníků. Také se můžete jet podívat osobně do OC Šestka, kde jsou tyto zápasy přístupné zdarma,“ dodal závěrem David.