Ve druhém vystoupení změřil síly se zkušeným karatistou Oldřichem Procházkou z Tiger Fight Clubu Chomutov. Utkání bylo velmi vyrovnané, a ačkoliv měl Nosek šanci soupeře dvakrát na zemi ukončit, zápas nakonec prohrál na body.

Překvapením byl ovšem třetí zápas, když se Nosek rozhodl nastoupit do kategorie K1 proti Matěji Provazníkovi z G-Titán Žatec, kterému nenastoupil soupeř. Dlouhé čekání a svalová únava mu však moc nepomohly a zápas v prvním kole prohrál. Pak přišel na řadu mladý talent Alpha Gymu Tobiáš Friedrich. Na něj v disciplíně grappling nad 65 kg čekal soupeř z pražského klubu 5th Dimension Bjj Jonáš Vyskočil, kterého bez větších potíží porazil.

Ve druhém zápase se postavil Davidu Havlůsovi z Kobra Kladno, kdy po celý průběh utkání dominoval a po zásluze vyhrál. Do kategorie starších žákyň do 65 kg v disciplíně kicklight nastoupila do zápasu za Alpha Gym Viktorie Hájková, které se postavila do cesty velmi zkušená soupeřka Nelja Sinanovič z KG Academy Prague.

Duel byl velmi vyrovnaný a Hájková bojovala velmi srdnatě. Zkušenější Sinanovič však používala velmi tvrdé techniky, za které byla dokonce několikrát napomínána. Protože nedokázala svůj styl upravit vzhledem k bojové disciplíně, byla nakonec diskvalifikována a Hájková si odvezla vítězství a velmi cenné zkušenosti.

První místo v disciplíně lightcontact v kategorii juniorů do 64 kg vybojoval pro karlovarský klub Martin Brázda, který zápas nad Romanem Kunešem z SK Leon Most vyhrál 3:0 na body.

Pro Brázdu to bylo druhé cenné vítězství, když se rozhodl i přes zranění z prvního zápasu nastoupit v disciplíně juniorů K1 do 64 kg a svého soupeře Robina Karáska z Teep Muay Thai po těžkém boji bez chráničů kolen pokořil.

Brázdův výkon byl natolik excelentní, že za něj získal mistrovský pás šampiona K-1 a stal se jedním z nejvýznamnějších talentů bojových sportů v Karlových Varech.

„Martin je velký talent. Trénuje pravidelně, nepředvádí se, je skromný, pokorný, a navíc má velké zápasnické srdce a nic nevzdává, a tak bylo jen otázkou času, kdy svoji píli zúročí na některém z turnajů,“ hlásal jen pozitiva na adresu mladého bojovníka karlovarský trenér František Linhart. „Pás šampiona, který po právu získal, je jen již třešničkou na dortu za jeho bezchybným výkonem,“ dodal s úsměvem Linhart.

Trikot Alpha Gymu hájila v kategorii juniorek MMA light ve váze nad 62 kg Markéta Heinlová, která se představila ve dvou utkáních, ani v jednom však přes velmi kvalitní výkon na výhru nedosáhla. Mostecké vystoupení pak zakončily dvě mladé naděje Karlových Varů, Ondřej Linhart a Robin Ernest. Linhart získal jedno cenné vítězství a jednu prohru, naopak Ernest byl svým soupeřem přemožen.

Poté se vydali zápasníci Alpha Gymu Karlovy Vary do Slaného, kde byla na programu amatérská liga MMA. Za karlovarský tým nastoupili Ondřej Hlaváček a Samuel Černok. Černok prohrál svůj zápas na body a Hlaváček ani nedobojoval do konce a zápas vzdal.

Dalo by se říct, že to nejlepší nakonec. Velký úspěch zaznamenal Alpha Gym na galavačeru TCB Fight Night 8, během kterého bylo k vidění několik zajímavých bitev v K1, thaiboxu, MMA a boxu.

V hlavním programu galavečera se představil také fighter Alpha Gymu Christian Bošiak, který se se střetl se slovenským zápasníkem Máriem Blechozem z Boxerňa Rohožník Bratislava.

Blechoz byl velmi aktivní po celá tři kola a karlovarského zápasníka zasypával kopy a údery, ale Bošiak byl tvrdší a přesnější a jeho údery soupeři mnohokrát opravdu „nechutnaly“.

Tento zápas byl drama až do konce, kdy mohl skončit na obě strany. Po závěrečném hvizdu však rozhodčí zvedli ruku karlovarskému borci, a ten tak zaslouženě vyhrál nejen pohár, ale i zasloužený potlesk publika.

„Chtěl bych poděkovat celému našemu týmu a trenérům Františku Linhartovi a Krishanovi Rawatovi, jak mě dokázali na zápas připravit,“ řekl hned po zápase Bošiak.

„Byl to můj první galavečer a cítil jsem se v zápase opravdu dobře. Soupeř byl velmi tvrdý, ale díky svým sparingpartnerům v Alpha Gymu vím, že rčení ‚Těžko na cvičišti, lehko na bojišti‘ není jen prázdným výrokem, ale pravdou pravdoucí,“ dodal ke svému vítěznému vystoupení karlovarský fighter, který přidal do vitríny Alpha Gymu další cenný kousek.