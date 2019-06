„Třetí závod Kola pro život, třetí vítězství. To je super, ne? Letos mě to fakt baví,“ culil se v cíli Martin Stošek, který ovládl trasu 57 km.

Tomu plně vyšla předzávodní taktika. „Před startem jsem si říkal, že pojedu trochu pasivněji a rozbalím to až před cílem. Po startu se o tempo starali Matouš a Kristián. Jelo se fest. Na čele jsme zůstali ve čtyřech, já, Matouš, Kristián a Bouda. Útok jsem si naplánoval až na nejtěžší stoupání na trati. Bylo to asi na čtyřicátém kilometru hned po brodu při přejezdu silnice,“ připomněl Stošek důležitý úsek, po kterém se lámal pověstný bikerský chleba.

Do závěru závodu dal Stošek všechny své síly a vsadil vše na jedinou kartu, vyplatilo se. „Tvrdě jsem nastoupil. Jel jsem úplný doraz. Nikdo mi neuvisel. Jen Kristián jel kousek za mnou. Kdybych věděl, že za ním je velká díra, počkal bych na něj. Takhle jsem to měl pěkně těžký, protože až do cíle jsem se musel pořádně mačkat,“ poukazoval na bikerský dril.

„Pro náš tým to ale dopadlo výborně. Kristián dojel třetí, Dominik pátý. Musím ještě pochválit zdejší trať! Je to pořád nahoru, dolů. Těžký závod, ale takový jezdivý, hravý. Já mám kopce rád a tady ve Varech je to trať podle mého gusta. Určitě jedna z nejhezčích z celého seriálu Kolo pro život,“ pochvaloval si Stošek kopcovitý terén nejen v lázeňských lesích. Na druhém místě za Martinem Stoškem dojel do cíle s dvacetivteřinovou ztrátou Pavel Boudný z Ethic Sport Teamu. Bronzovou příčku o další jednu vteřinu později vybojoval Kristián Hynek z Vitalo Future Cycling. Podobně jako u mužů, i ženám vládne letos jedna královna. Je jí Jana Pichlíková v trikotu Kross Bike Ranch Teamu. Karlovarský AM bikemaraton patřil jen a jen jí. Druhé v cíli Kateřině Drhové v barvách České spořitelny – Accolade nadělila bezmála osmnáct minut. Pro zajímavost, v absolutním pořadí Janě patřilo osmatřicáté místo.

„Největší radost mám z toho, že když jsem projížděla cílem, slyšela jsem od moderátora, že svůj loňský vítězný čas jsem pokořila o deset minut,“ s úsměvem popisovala Jana Pichlíková své dojmy po dojezdu do cíle.

„Jela jsem úplně naplno od startu do cíle. I když ráno pro mne nezačalo úplně nejlépe. Přijela jsem sem do Varů na poslední chvíli. Sotva jsem se postavila na start, už se jelo. Měla jsem přefouklé gumy, musela jsem v prvních sjezdech dávat většího bacha, hodně mi to ustřelovalo. Proto mi ujela jedna větší skupina. Celou dobu jsem se ji snažila spolu s jedním klukem z Rohozce sjet, ale nepodařilo se nám to. Počkat na další skupinku za mnou se mi ale nechtělo,“ přiblížila dění na trase během závodu.

Jak sama přiznala, Karlovy Vary patří k jejím oblíbeným závodům. „Prostě jsem jela, co to šlo. Potěšilo mě, že ke konci jsem asi čtyři kluky z té nedostižné skupinky přesto dojela a předjela. Závod ve Varech mám ráda, vždy se mi tady daří. Trať je náročná a poctivá. Únavu cítím, proto před nedělním pohárovým závodem dám přednost vyjetí,“ dodala vítězka kategorie žen. Třetí místo v kategorii žen pak obsadila Božena Kučerová z týmu Kola-BBM.cz.

Kolo pro život