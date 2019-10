Sál Grandhotelu Ambassador byl rychle vyprodán, a pořadatelé tak museli „hodit do placu“ nových padesát míst, aby alespoň trochu nasytili potřebu příznivců smíšených bojových umění. Dnes od 19 hodin odstartuje „Bitva o Vary“.

I když…

Z hlavního „šlágru“ večera, ve kterém měl po dlouhých letech zamířit do klece a rozloučit se tak oficiálně s kariérou bojovníka jeden z nestorů MMA v Karlových Varech Michael Madej, nakonec sešlo, kvůli zranění. „Bohužel to nepůjde,“ omluvil se Michael Madej, který si v přípravě utrhl šlachu bicepsu. Tohle představení sice nic nenahradí, ale k vidění bude v oktagonu mnoho dalších taháků. „Opět máme silnou mezinárodní účast. Představí se zápasníci z Ruska, Bulharska, Německa, Brazílie, Slovenska, připravena je velká světelná show, na prelim cards budou k vidění přímo domácí borci z našeho regionu,“ vypočítává Michael Madej.

Event večera na samotný závěr obstará karlovarský bojovník s kavkazskou krví v žilách, který dokáže předvést parádní podívanou, a lepší ztotožnění s názvem „Bitva o Vary“ těžko najdete. Murad Eldarushev vyzve borce z kolébky MMA, brazilského fightera Rodriga Bugu. „Příprava trvala skoro tři měsíce a s mým týmem jsme do toho dali absolutní maximum. Bylo to peklo, kdo to nezažil, nepochopí,“ říká Murad Eldarushev.

Toho vede jako hlavní trenér Ladislav Ivančák. „Jedeme s ním kondiční, sólovou přípravu a techniku boxu. Je to v tomto oboru skvělý specialista,“ poukazuje karlovarský zápasník původem z Dagestánu.

Příprava probíhala na tradičních místech, ve Fitness clubu Luky a také v Elite gymu v Chodově. K tomu nutno připočíst „výlety“ do Prahy na sparing s českou MMA špičkou. V Elite gymu trénuji pod vedením Michaela Madeje,“ přidává Eldarushev.

V kleci se mu postaví brazilský zástupce Rodrigo Buga. „Je to Brazilec, a tím je myslím řečeno vše. Jsou to skvělí zápasníci a dokázali toho hodně v tomto sportu,“ říká Murad.

Před zápasem nechtěl pochopitelně odhalit svou taktiku. „To bohužel nemůžu, ale slibuji, že se budu rvát a půjdu si pro výhru,“ hlásí.

Murad Eldarushev nastoupí ke svému šestému profi zápasu. Naposledy zápasil před rokem a právě na Fight Night West okusil vůbec poprvé hořkost porážky. To se nemá opakovat. „Musím se vrátit do vítězných kolejí,“ usmívá se.

Poprvé v kariéře si vyzkouší hlavní zápas večera. „Jsem zvědavý na ten pocit, budu se snažit Varáky nezklamat,“ říká odhodlaně Murad Eldarushev, který si nechal závěrečná slova tradičně pro své okolí. „Děkuji za obrovskou podporu všem fanouškům, děkuji svým sponzorům, mezi kterými jsou těmi hlavními Goldfingers a Business Money, děkuji trenérům a sparingpartnerům. Všichni se uvidíme v pátek v Ambassadoru,“ vzkazuje. Galavečer doprovodí vystoupení Anet Antošové, nebo rapera El Ňiňa.