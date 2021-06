Správně nažhavení přijeli karlovarští atleti z klubu SC Start na rozpálený stadion v Kladně. Tam se o víkendu konalo mistrovství České republiky dorostu a juniorů.

Atleti SC Start dosáhli na republice na skvělé výkony. | Foto: SC Start Karlovy Vary

Dvacítka nejlepších sportovců byla připravena předvést to nejlepší, co během této nelehké sezony natrénovala. „Zejména pro nás trenéry to byl velký oříšek. Nebylo snadné připravit atlety na nejdůležitější závody, když ještě měsíc předem nevíte, zda se bude závodit a jak,“ vysvětluje trenér SC Start Karlovy Vary Štěpán Kříž.