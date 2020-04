„Samozřejmě jsme rádi, že můžeme postupně tuto možnost začít využívat,“ pochvalovala si rozhodnutí znovu otevřít brány venkovních sportovišť Lucie Markusková, předsedkyně Triatletu Karlovy Vary.

„Ale není to tak jednoduché. Omezení jsou nadále a my je musíme respektovat. Proto pro většinu našich tréninkových skupin ještě není možné stadion navštěvovat,“ připomíná dodržování nezbytných nařízení.

Karlovarský Triatlet patří k největším atletickým klubům v Karlovarském kraji, tím tam musel upravit tréninkový režim. „Většina našich tréninkových skupin trénuje podle tréninkových plánů, návodů a ukázek, které pro závodníky a děti připravují trenéři, a stále v domácích podmínkách. Uvolnění se v podstatě dotklo pouze těch nejstarších závodníků, trenéři si je rozhodili do několika skupinek a dělají s nimi individuální tréninky podle jejich zaměření, kde dodržují nařízení, která jsou nastavená,“ upozorňuje Markusková.

Právě otevření venkovních sportovišť však přináší i svá úskalí, kdy se musí dodržovat například dvoumetrové rozestupy.

„Těžké to je, proto jsme se rozhodli, že budou trénovat pouze nejstarší děti, které jsou schopny pravidla dodržovat. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a zda budeme moci postupně zařadit trénování i dalších skupinek,“ podotkla k situaci Markusková.

O to těžší úlohu mají činovníci Triatletu z důvodu, že stadion je přístupný veřejnosti. „My stadion jako takový na starosti nemáme, takže nekontrolujeme počty lidí a návštěvníků. Nicméně trenéři vědí, že pokud by se tam vyskytovalo během jejich tréninku více lidí, není to dobré a musí to řešit. Organizovaní sportovci, závodníci mají na stadionu k užívání přednost. Předpokládám, že lidé, kteří si chtějí přijít jen tak zaběhat, mohou využít les a jiné volné prostranství. Ale na stadion se velké množství veřejnosti nehrne, jsou to spíš jednotlivci,“ poukazuje šéfová klubu.

Kvůli nouzovému stavu i Triatlet přišel o závody, když některé tradiční musel zrušit či přeložit. „My jsme zatím zrušili vrhačské víceboje, které měly proběhnout na konci dubna. V květnu musíme zrušit Memoriál Davida Novotného, měl to být první vzpomínkový ročník na našeho mladého závodníka. Memoriál ale určitě uspořádáme v jiném termínu, to je závod, který musíme uspořádat. Další závody se také budou rušit, soutěže družstev atp., o tom postupně bude rozhodovat Krajský atletický svaz a samozřejmě o nejvyšších soutěžích také Český atletický svaz. Všichni čekáme, co bude dál,“ vypočítává Markusková. Karlovarský klub však musí navíc udržet své atlety ve formě. „Výkonnostní závodníci a starší atleti od 15 let nahoru jsou si jasně vědomi, že když nyní nebudou nic dělat, bude to pro ně znamenat výkonnostní sestup. Myslím, že se trenérům nejstarších daří velmi dobře je motivovat a podporovat i na dálku. Sleduji závodníky přes sociální sítě a vidím, že se snaží připravovat dál, od trenérů mám tréninkové plány k nahlédnutí,“ vysvětluje Markusková.

A právě důležitá u atletických nadějí je spolupráce s rodiči. „Musím všechny pochválit. U mladších dětí z atletické přípravky vidím, že také trénují podle toho, co připravují trenéři, sportují s rodiči, jezdí na kole, bruslích, doma posilují, skládají dřevo, ale mám také od trenérů a rodičů informace, že pro děti je to domácí trénování dlouhé, chybí trenéři, organizace tréninku a taky hlavně kamarádi. A nám trenérům se trénování na 'dálku' také úplně nezamlouvá, ale musíme vydržet,“ dobře ví Markusková. V Karlovarském kraji jsou tedy otevřeny všechny atletické stadiony, pouze v Karlových Varech je pak přístupný i veřejnosti, jinak výjimka platí pouze pro atlety.