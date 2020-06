Atletika Ostrov zahájí závody na svém atletickém stadionu v 15.30, kdy bude na pořadu úvodní disciplína kriket, poté bude následovat dálka a oštěp.

Vše odstartuje karlovarský Triatlet, který vstoupí do projektu na městském atletickém stadionu v Tuhnicích v 11 hodin, kdy postupně budou atleti závodit v disciplínách 60 m, výška, 600 m, koule a 300 m. Poté ho na stejném místě vystřídá SC Start Karlovy Vary, který vstoupí do akce v 16 hodin, a k vidění budou disciplíny 150 m, 600 m, dálka a koule. Ve stejný čas, tedy v 16 hodin, se zapojí do projektu Spolu na startu i chodovský ŠAK, který přivítá atlety na stadionu v Husově ulici. Závodit pak budou v disciplínách 60 m, 300 m, dálce, kriketu a oštěpu. Dalším klubem, který se zapojí do atletického projektu, je SKP Union Cheb, který přichystal na zlaté dráze od 16 hodin pro atlety disciplíny 60 m, raketka a dálka. Posledním klubem v kraji, který podpoří restart atletiky, je Profi Sport Cheb, který pro změnu pořádá od 17 hodin u Myslivny směr Zelená hora přespolní běh.