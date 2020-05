Museli se totiž vypořádat s bezpečnostními opatřeními kvůli covidu-19, čímž museli trénovat v řádně okleštěném tréninkovém procesu. Navíc musely atletické kluby přesouvat či zrušit své akce.

S uvolňováním opatření a zákazů se však přece jen dočkali, když v neděli 17. května opět ožije lázeňské město atletikou. Na programu bude druhý ročník vrhačských vícebojů, který pořádá z pověření Českého atletického svazu karlovarský Triatlet.

Vše podstatné se tradičně odehraje na městském atletickém stadionu v Tuhnicích, kde bude na programu od 9 hodin prezentace. Opět ale bude vše s omezením, a to s účastí do sta lidí, když pro atlety je rezervováno devadesát startovních čísel, to vše s dodržením hygienických opatření. Z důvodu povoleného maximálního množství sta osob v areálu tak není možná přítomnost fanoušků, rodičů a dalších osob.

Celkem se představí od 10 hodin, kdy druhý ročník odstartuje, od mladšího žactva až po ženy a muže deset kategorií. Nově pak jsou víceboje vypsány i pro kategorie žen a mužů Masters.

Atleti tak budou postupně bojovat podle věkových kategorií ve čtyřboji, absolvovat budou během několika hodin vrhačské disciplíny, které zahrnují kladivo, disk, oštěp či kouli.

Dvě hodiny před polednem vrhačský souboj odstartuje hodem kladivem, v 11 hodin pak přijde na řadu hod koulí a ve 12.00 zamíří atleti k hodu diskem, následovat bude ve 13.00 závěrečná disciplína, hod oštěpem.