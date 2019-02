Karlovy Vary – Od 1. ledna, kdy karlovarská atletická naděje Jana Novotná „přestoupila" do kategorie starších žaček, neuplynulo ani celých šest týdnů a už si řekla o královskou korunu.

JANA NOVOTNÁ (vpravo) s trenérkou Moudrou. | Foto: Archiv

Na zimním mistrovství České republiky mládeže ve vícebojích vybojovala v pátek v hale Otakara Jandery v Praze titul mistryně republiky starších žaček v pětiboji.



S tím, že si do Prahy jede pro některou z medailí, se Jana ani její trenérka Kristina Moudrá netajily. „To, co tam předvedla, bylo jak pohádka z říše snů! Excelentní výkony ve všech disciplínách, tři překonané osobní rekordy a český rekord k tomu! Ten, kdo atletice jen trochu rozumí, mi dá určitě za pravdu," neskrývala nadšení trenérka Jany Novotné.



Začalo to už v úvodní disciplíně, běhu na 60 metrů překážek, který Jana suverénně vyhrála v pěkném čase 8,8 a dostala se do vedení závodu s náskokem 63 bodů. Následovala výška, Janina parádní disciplína, a další skvělý výkon 167 cm přinesl další zvýšení náskoku. Útok soupeřek a bodové vyrovnání se čekaly v kouli, ale právě teď přišla největší bomba.



„Janička neuvěřitelně zabrala, vylepšila si svůj osobní rekord 9,23 skoro o dva metry, na neuvěřitelných 11,01, a o medaili bylo rozhodnuto! Že to bude zlatá, pak bylo jasné po dálce, kde se nám poslední dobou sice moc nedařilo, ale tentokrát Jana ze sebe vyždímala úplně všechno, svou fantastickou formu potvrdila výkonem 547 cm a bylo jasné, že český rekord 3418 bodů olomoucké Barbory Zatloukalové dneska nevydrží," prorokovala Moudrá.

A také že nevydržel. V poslední disciplíně, běhu na 800 metrů, by Novotné ke zlatu bohatě stačilo držet stanovené tempo, Jana ale běžela mnohem rychleji a výsledný čas 2:33,77 ji vynesl až k neuvěřitelným 3703 bodům. Do Varů si tak odvezla nejenom zlatou medaili a titul mistryně republiky starších žaček v halovém pětiboji, ale i nový český rekord, který má oproti tomu starému hodnotu vyšší o téměř 300 bodů!



„Je to opravdu fantastický výkon! Jsme spolu, jako trenér a svěřenec, dva a půl roku a za tu dobu jsme udělaly, hlavně Janička, obrovský kus práce. Jsem na ni opravdu pyšná! Tréninkové podmínky jsou tvrdé, ale nesou ovoce, a nejenom v pětiboji. I v jednotlivých disciplínách se pomalu posouváme na přední místa českých tabulek. Potvrdit by se to mohlo už začátkem března, kdy nás čeká mistrovství republiky jednotlivců v severočeském Jablonci," věří karlovarská trenérka Kristina Moudrá.