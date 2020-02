Pořádná medailová nálož. Desítky medailí se rozdávaly v hale Otakara Jandery v Praze o uplynulém víkendu. Na neutrální půdě o ně bojovali mladí atleti z Karlovarského kraje, když se v hlavním městě odehrálo mistrovství Karlovarského kraje v atletice.

31 medailí vybojovala atletická výprava SC Start Karlovy Vary na víkendovém mistrovství Karlovarského kraje. | Foto: SC Start Karlovy Vary

To bylo rozděleno do dvou dnů. Zatímco v sobotu závodili mladší a starší žáci, dorostenci, junioři a muži a ženy, v neděli si to pak mezi sebou rozdaly děti z přípravek.