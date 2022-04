„Určitě je vždycky důležité, jak tým vstoupí do série, proto jsem velmi rád, že jsme do ní vstoupili výhrou a že se nám to podařilo i přesto, že nás soupeř velmi tlačil servisem a nenechal nám ani milimetr hřiště zadarmo,“ narážel smečař Karlovarska Lukáš Vašina na tým Odolené Vody, který i přes porážku podal v lázeňském městě kvalitní výkon.