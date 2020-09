První byl 7. ročník Memoriálu Pavla Luňáka, spoluzakladatele prvního badmintonového oddílu v Karlových Varech a dlouholetého trenéra mládeže, a byl věnován právě mládeži a odehrál se v Badminton areně na Gejzíru.

Do Karlových Varů si našlo cestu padesát hráčů a hráček z Mostu, Prahy, Teplic, Nejdku, Aše, Brna, které doplnili hráči pořádajícího karlovarského Slovanu.

Ti pak bojovali o vítězné poháry hned ve třech věkových v kategoriích, U11, U13 a U15. Nejlépe si ze zástupců domácích barev vedl Zdeněk, Baroš, který v kategorii patnáctiletých došel až do finále, v němž porazil Aleše Čejku z Teplic a celý turnaj vyhrál. Stříbro vybojovala Barbora Dohnalová mezi třináctiletými, když nestačila na druhou finalistku, brněnskou Michaelu Fedorkovou, a Nela Juráková, která ve finále prohrála s Adélou Dvořáčkovou z Nejdku.

Doma pak zůstal ještě bronz, a to díky Veronice Kundrátové v kategorii do patnácti let. K druhému bronzu měl blízko také Radovan Marek, který svůj zápas s nejdeckým Macháněm nakonec prohrál v druhém setu 14:15, a zbyly tak na něj pouze brambory.

„Všichni domácí hráči předvedli velkou bojovnost, a i když se někomu dařilo víc a někomu méně, všichni dokázali, že nucená jarní tréninková pauza na jejich výkonech nezanechala žádné velké stopy,“ bilancovala turnaj mládeže Petra Josefiková z TJ Slovan Karlovy Vary.

Druhý badmintonový turnaj GPC, který se taktéž odehrál v Badminton aréně na Gejzíru, byl rezervován dospělým. Na něm se sešlo osmadvacet hráčů a hráček z deseti oddílů, TJ Jiskra Nejdek, TJ Ostrov, TJ ČEZ Strakonice, USK Plzeň, TJ Bílá Hora Plzeň, Super Stars Most, SK Jupiter, SKP Kometa Brno, Spartak Chrást a TJ Slovan Karlovy Vary.

„Bylo vidět, že turnaje chyběly všem, takže chuť odehrát co nejlepší výsledek byla velká,“ poukazovala spokojeně Josefiková.

Barvy Slovanu reprezentovali Viktorie Hoffmanová, Anežka Hauerová, Jan Klimaj, Marek Baloun a Filip Josefik.

„Naši hráči během tréninkové pauzy formu určitě neztratili a předvedli skvělé výkony. Úvodní mix byl sice spíš jen na rozehrání, protože sítem prvního kola prošel pouze Filip s Anežkou, když porazili nejdecký pár Bršťák – Gruberová. V druhém kole je svedl los na nasazenou dvojku, což bylo nad jejich síly,“ přiblížila dění na turnaji Josefiková.

V následujících singlech to už ale bylo v podání mužů Slovanu podstatně lepší. Nejvíce se dařilo Janu Klimajovi, který prošel celým pavoukem bez ztráty setu a turnaj s přehledem vyhrál, když si postupně poradil s Lutsakem z Nejdku, Portem z Mostu a s Šulou z Ostrova.

„Za zmínku určitě stojí i výkon Marka, který se sice na stupně vítězů nedostal, ale ve třech setech porazil nejdeckého matadora Miloše Kamaryta. Následně určitě mrzela porážka od Tomáše Abrahama ze Super Stars Most, opět ve třech setech,“ vysvětlovala Josefiková.

Barvám Slovanu to cinklo i v ženské dvouhře, kdy si Viktorie Hoffmanová v třísetové bitvě poradila s nasazenou dvojkou Terezou Weinerovou z Brna a Anežka Hauerová také ve třech setech s Annou Gruberovou z Nejdku. „V semifinále šly holky na sebe a vítězně z tohoto zápasu vyšla Anežka, kterou čekalo finále s nejdeckou Štěříkovou. Opět tři sety, tentokrát ale bohužel pro soupeřku. Nevadí, i tak skvělé stříbro pro Anežku a parádní bronz pro Viki,“ spokojeně hodnotila vystoupení hráček Slovanu Josefiková.

V závěrečné čtyřhře vybojovaly hráčky Slovanu ještě bronz, když v semifinále nestačily na nasazené jedničky Krocová – Štroblová ze Super Stars Most.