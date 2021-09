Všichni domácí hráči předvedli, že se umí poprat o každý míček, a že když herní nucená pauza byla opravdu velmi dlouhá, s raketou to Karlovarští stále umí.

Ta dostala stopku v turnaji rovněž až ve finále od nejdecké Julie Dvořáčkové. Blízko k medaili měla i Emílie v kategorii třináctiletých. Bohužel, bronz jí utekl nakonec o skóre, a musela se tedy spokojit s brambory. V kategorii nejstarších, „patnáctiletých“ statečně bojovaly Natálie, Karolína i Barbora, ale na medaili to v této silně obsazené kategorii tentokrát nestačilo.

8. ročník Memoriálu Pavla Luňáka.Zdroj: TJ Slovan Karlovy Vary/BadmintonVšichni tři si na domácím turnaji odbyli svoji turnajovou premiéru, a to velmi dobře. Dále v kategorii U13 Emílie Páceltová a v kategorii U15 Barbora Dohnalová, Karolína Čarná a Natálie Hübschová.

Do lázeňského města se sjelo 51 hráčů a hráček z Mostu, Prahy, Teplic, Nejdku, Aše, Brna a z Lázní Kynžvartu. Domácí oddíl reprezentovali v kategorii nejmladších U9 Gabriela Begeni a Šimon Matějů, v kategorii U11 Karolína Begeni.

