Badmintonový Witte Cup patnáctiletých bezpečně ovládli hráči Jiskry Witte Nejdek

Nejdek – Desítky chlapců a děvčat z půlky republiky se o víkendu sjely do Nejdku, kde se konal 17. ročník badmintonového turnaje Witte Cup patnáctiletých, zařazený do seriálu Grand prix ČR v kategorii C.

Jiskra Nejdek | Foto: DENÍK/Archiv

Mezi hráči a hráčkami z Plzně, Doubravky, Olomouce, Prahy, Radotína, Aše a Karlových Varů jich v dresech pořádajícího oddílu Jiskry Witte Nejdek nastoupilo 14 a při vyhlašování výsledků byli na bedně vidět ve všech disciplínách. Nejúspěšnějším hráčem turnaje byl domácí Ondra Šilhan. Radoval se z krásného poháru za vítězství v singlu, v deblu se radovali s plzeňským Honzou Horou a exceloval i v mixu, kde mu partnerku dělala oddílová kolegyně Klára Košťálová. Klárce se na turnaji vůbec dařilo, překvapila i v singlu, kde se probojovala až do finále a nestačila jen na hořovickou Janu Adámkovou, a svou medailovou sbírku doplnila stříbrem z deblu, kde skončila druhá s plzeňskou Evou Horovou (TJ B.Hora) a v mixu již zmiňované zlato s Ondrou. Hvězdou dívčí části turnaje byla Jana Adámková, kterou v Hořovicích trénuje Petr Koukal starší. Vyhrála dvouhru a čtyřhru a z mixu si odnesla stříbro. V obou párových disciplínách jí partnery dělali domácí, v mixu Tomáš Novák a v deblu o tři roky mladší Natálka Štěříková, pro kterou bylo vítězství na Witte Cupu vůbec prvním velkým triumfem na okruhu GP. 17. Witte Cup, mix: 1. O. Šilhan, Košťálová (JWN), 2. Novák, Adámková (JWN, BK 93 Hořovice), 3. P. Bršťák, Staňková (JWN, Sokol Meteor Praha) a Kokoř, E. Horová (Badminton VK Aš, TJ Bílá Hora); čtyřhra děvčat: 1. Štěříková, Adámková (JWN, BK 93 Hořovice), 2. Košťálová, E. Horová (JWN, TJ Bílá Hora), 3. Šilhavá, Staňková (Hamr Praha, Sokol Meteor Praha) a 3. Pazderová, M. Horová (JWN, Sokol Doubravka); čtyřhra chlapců: 1. O. Šilhan, Hora (JWN, TJ Bílá Hora), 2. Kokoř, Tichý (Badminton VK Aš), 3. Kozák, Novák (JWN) a Flachs, Mátl (Badminton VK Aš) – 5. Mühlheim, Chumchal (JWN, BK Omega Olomouc); dvouhra děvčat: 1. Adámková (BK 93 Hořovice), 2. Košťálová (JWN), 3. Staňková (Sokol Meteor Praha) a E. Horová (TJ Bílá Hora); dvouhra chlapců: 1. O. Šilhan (JWN), 2. Tichý (Badminton VK Aš), 3. Hora (TJ Bílá Hora) a Kokoř (Badminton VK Aš). V dresu JWN nastoupili: Klára Košťálová, Natálie Štěříková, Vendula Pazderová, Miriam Mühlheimová, Tomáš Bršťák, Matěj Šilhan, Michal Bršťák, Matěj Cingroš, Pavel Bršťák, Matěj Mühlheim, Ondřej Šilhan, Viktor Lutsak, Tomáš Novák a Josef Kozák.

Autor: Jiří Linhart