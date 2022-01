„Pro mě osobně je to zápas od zápasu větší herní vytížení, spousta nasbíraných zkušeností, takže jedině dobře,“ kvitoval herní minutáž po boku ostřílených spoluhráčů.

Bude to vyrovnaný zápas, předpovídá před bitvou s Ústím varský mladíček Fišer

Právě větší herní vytížení, to byl důvod k přesunu do Ústí. „Posledních pár zápasů jsem nastupoval v základní sestavě. Jsem samozřejmě rád, že mohu týmu jakkoli pomoct, a budu se snažit si tuto pozici v základní sestavě udržet,“ slibuje dvacetiletý blokař.

Naposledy se Ústí postaralo o senzaci, když urvalo skalp silného Liberce, který porazilo 3:2 na sety. „Pro nás to bylo velmi důležité a cenné vítězství! Dodalo nám to i patřičné sebevědomí a správně nás to naladilo na další utkání,“ pochvaloval si velmi cenný skalp.

I přes angažmá za hranicemi Karlovarského krajei nadále sleduje vystoupení svých kamarádů z Karlových Varů. „Je velká škoda, že se kluci nedostali do základní skupiny Ligy mistrů, když už byli tak blízko, ale teď když po skvělém výkonu proti Galatasaray postoupili do čtvrtfinále Poháru CEV, jsou blízko velkého úspěchu. Dostat se do semifinále, nebo dokonce finále by byla paráda,“ přeje svému bývalému klubu další úspěch.

Paráda. Karlovarsko uspělo i v Turecku a je mezi nejlepší osmičkou Poháru CEV

„I v extralize to mají kluci, stejně jako posledních pár let, skvělé rozehrané a drží se na prvních dvou příčkách, kde věřím, že také zůstanou. Moc jim držím palce na obou scénách, tedy jen ne v pondělí proti nám,“ naráží Baláž na dnešní extraligový souboj, ve kterém se navrátí do Karlových Varů jako soupeř.

„Zatím žádné větší špičkování nebo sázení nepřišlo, to spíš přijde až v den zápasu,“ říká s úsměvem ústecký forvard. Právě tým z Ústí nad Labem by chtěl navázat v lázních na duel s Libercem.

„Určitě nás výhra proti Dukle požene kupředu k těm nejlepším výkonům. V tomto duelu budeme jednoznačně bojovat o co nejlepší výsledek a budeme chtít urvat nějaké body,“ vzkazuje závěrem do kabiny Varů Baláž.