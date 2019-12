Na úvod se vraťme zpět zpátky v čase, jak se vůbec odehrál váš přestup na západ Čech?

Ke konci minulé sezony mě kontaktoval manažer Karlovarska Ondra Hudeček a dal mi nabídku jít do Karlovarska, dále se to řešilo přes mého agenta a naštěstí to dopadlo dobře (úsměv).

Co jste od nového angažmá ve městě minerálních pramenů očekával?

Kvalitní tréninky, zlepšení a nabírání mnoha zkušeností ať už od ostřílených hráčů, nebo už jen jak to v takovém profesionálním volejbale chodí.

Zamířil jste do týmu zkušených volejbalistů, jak vás přijala kabina a jaké bylo zápisné do týmové kasy?

Kabina mě přijala dobře si myslím a všichni spolu velmi dobře vycházíme. Zápisné však bylo pěkně mastné (smích).

Jaké jsou tedy rozdíly mezi dorosteneckým a mužským volejbalem?

Je to opravdu velký rozdíl. Přijde mi, že je i poměrně velký rozdíl mezi druhou ligou a extraligou, natož mezi mládežnickým a mužským volejbalem.

V první polovině základní části UNIQA extraligy se Karlovarsku daří, drží si první příčku, když jste v ní vesměs sbíral zkušenosti…

Jsem rád, že jsem si už v takto mladém věku mohl prožít několik chvil na hřišti, pomoci týmu a zjistit, jaké to je v této soutěži.

Během sezony jste však pomohl i rezervě Karlovarska ve druhé lize či juniorům v extralize…

Ano, jelikož v áčku si tolik nezahraji, tak se hodí si zahrát v B-týmu druhou ligu mužů nebo juniorskou extraligu, bojovat tak s nimi o co nejlepší umístění v tabulce a dále se tak zlepšovat.

Varům se daří i v Evropském poháru, kdy se probojovaly do osmifinále, když naposledy vyřadily Minsk…

Do zápasu jsme skvěle vstoupili a celé utkání jsme drželi soupeře pod tlakem, což se rozhodlo hlavně na servisu, v důsledné obraně a pravidelném ztrátování.

Před sebou máte závěrečné vystoupení roku 2019, kdy se představíte na palubovce Zlína, jaké máte poznatky o soupeři?

Se Zlínem jsme odehráli hned první kolo extraligy, takže už víme, co tak nějak od něj čekat, ale ještě nás čekají videoporady a řekneme si k němu víc podrobností, abychom byli plně připraveni.

S jakým předsevzetím budete vstupovat do roku 2020?

Předsevzetí je několik, ale asi nejdůležitější pro mě bude udělat maturitu (úsměv).