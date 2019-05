Hostivice – K dalšímu kolu České národní ligy zamířili boxeři Baníku Sokolov do Hostivic.

A s jednou posilou. Do ringu se vrátil po intermezzu u vzpěračů Jiří Bárnet. „Dlouho neboxoval, byl jsem zvědavý, jak si po přestávce povede. Měl to být duel dvou zkušených borců,“ poukazuje trenér Jan Malý. Jenže Bárnet žižkovského Siváka rychle uzemnil. A to doslova. „Hned na začátku prvního kola na něj soupeř zaútočil, přitom se ale odkryl a Jirka využil svou zbraň, rychlé direkty, levou i pravou Siváka trefil na bradu a bylo po zápase,“ líčí sokolovský trenér. Po 15 vteřinách tak Bárnet vyhrál knock-outem. Povedený výkon navíc přinesl okamžitou nabídku z Třeboně, v jejíchž barvách tak boxer Baníku nastoupí o víkendu v extraligovém utkání v Děčíně.